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Прогноз: минимальная зарплата будет расти на 15-20% в год

Прогноз: минимальная зарплата будет расти на 15-20% в год

Минимальная среднегодовая зарплата в Украине в 2021 году вырастет до 6150 грн. Такие данные содержатся в обновленном консенсус-прогнозе чиновников и экспертов, который опубликовало Минэкономразвития.

Согласно прогнозу, в 2019 году минимальная зарплата повысится с текущего уровня 3723 грн на 15% до 4300 грн, на 20% до 5200 грн в 2020 году и на 18% до 6150 грн в 2021 году, передает rbc.ua.

В то же время эксперты прогнозируют, инфляцию в 2019 году на уровне 7,3% с посдедующим замедлением.

Также сообщается, что ранее Кабинет министров Украины одобрил проект государственного бюджета на 2019 год, в котором предлагается повысить с 1 января минимальную заработную плату на 12% — с 3723 до 4173 грн. В то же время в проекте бюджета предлагается заморозить зарплаты госслужащим на уровне 2018 года.

 

Источник: http://newformat.info

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