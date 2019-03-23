Програма Ради Європи "Дні європейської спадщини" оголошує конкурс проектів "European Heritage Stories" на отримання фінансової допомоги

Дні європейської спадщини (EHDs) – це найпопулярніші культурні заходи, що спільно проводяться різними країнами Європи. Більше 30 млн. учасників відвідують понад 50 000 подій, які проводяться щороку у 50 державах, що підписали Європейську культурну конвенцію.

Конкурс «European Heritage Stories» було започатковано як одну з ключових ініціатив у рамках Європейського року культурної спадщини (EYCH) 2018 року. Метою конкурсу є заохочення місцевих громад взаємодіяти з європейською культурною спадщиною та брати участь у Днях європейської спадщини, а також підвищення обізнаності про приналежність до спільного європейського простору.

Заявки можуть подавати установи-організатори Днів європейської спадщини в Україні.

Сума фінансування:

10 000 євро максимально

Мова подання заявки:

Англійська

Кінцевий термін:

18 квітня 2019 року

Деталі конкурсу та форма для подачі заявки за посиланням: //www.europeanheritagedays.com/Story/

Для отримання додаткової інформації звертайтесь, будь ласка, до Галини Малініної, національного координатора Днів європейської спадщини в Україні: + 38 (044) 234 41 93, malinina@mincult.gov.ua.

Источник: mincult.kmu.gov.ua

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