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Програма Ради Європи "Дні європейської спадщини" оголошує конкурс проектів "European Heritage Stories" на отримання фінансової допомоги

Програма Ради Європи Дні європейської спадщини оголошує конкурс проектів European Heritage Stories на отримання фінансової допомоги

Дні європейської спадщини (EHDs) – це найпопулярніші культурні заходи, що спільно проводяться різними країнами Європи. Більше 30 млн. учасників відвідують понад 50 000 подій, які проводяться щороку у 50 державах, що підписали Європейську культурну конвенцію.

Конкурс «European Heritage Stories» було започатковано як одну з ключових ініціатив у рамках Європейського року культурної спадщини (EYCH) 2018 року. Метою конкурсу є заохочення місцевих громад взаємодіяти з європейською культурною спадщиною та брати участь у Днях європейської спадщини, а також підвищення обізнаності про приналежність до спільного європейського простору.

Заявки можуть подавати установи-організатори Днів європейської спадщини в Україні.

Сума фінансування:

10 000 євро максимально

Мова подання заявки:

Англійська

Кінцевий термін:

18 квітня 2019 року

Деталі конкурсу та форма для подачі заявки за посиланням: //www.europeanheritagedays.com/Story/

Для отримання додаткової інформації звертайтесь, будь ласка, до Галини Малініної, національного координатора Днів європейської спадщини в Україні: + 38 (044) 234 41 93, malinina@mincult.gov.ua.

Источник: mincult.kmu.gov.ua

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