Проєкти цифрової трасформації у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу

Міністерство цифрової трансформації (далі - Мінцифра) будує цифрову державу і для досягнення своїх цілей має на меті за три роки перевести 100% державних послуг в онлайн. Це спростить життя українців та дозволить уникнути присутності держави в їхньому побутовому житті, прибере бюрократію та корупцію.

Мінцифрі вдалося масштабувати управління проєктами цифрової трансформації на всі сфери та галузі. В основі даного менеджменту — унікальна ефективна система управління проєктами, що дозволить трансформувати Україну на всіх рівнях — від загальнонаціонального до місцевого.

Уже зараз кожен може зайти на портал «Дія» та переглянути основну інформацію про проєкти. За кілька місяців він перетвориться на простий та зрозумілий дашборд з конкретними прізвищами відповідальних за реалізацію проєктів і рейтингом ефективності.

Серед проєктів: е-Нотаріат, е-Майно, е-Школа, е-Соцзахист, е-Дозвіл та багато інших. Стратегія відображає діяльність Кабміну та містить чіткі плани цифровізації — перехід на сучасні, прозорі та автоматизовані правила.

Реалізація проєкту е-Майно дозволить сплачувати адміністративний збір у Дії, реєструвати права на нерухоме майно онлайн.

Цифрова трасформація державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (е-Майно):

- Запровадження модернізованого Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

- Запровадження електронних послуг з реєстрації речових прав на нерухоме майно та можливості сплати адміністративного збору онлайн;

- Забезпечення електронної взаємодії з бюро технічної інвентаризації;

- Запровадження цифрових інструментів протидії рейдеству.

Підпоєкти у сферу державної реєстрації нерухомості:

A. Електронний адміністративний збір:

- Опис: електронна послуга з оплати адмінзбору у додатку Дія

- Продукти: оплата адмінзборів за державну реєстрацію речових прав у додатку Дія;

- Дата запуску: 30.09.2021.

Б. Автоматизований обмін даними з БТІ:

- Опис: Запровадження автоматизованого робочого місця (АРМ) для співробітників архівів комунальних БТІ на базі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - ДРРП);

- Продукти: електронний обмін інформацією про права власності з БТІ;

- Дата запуску: 30.09.2021.

В. Онлайн реєстрація прав на нерухоме майно, права на яке виникло до 01.01.2013 р.:

- Опис: Запровадження подання онлайн заяви на первинну реєстрацію права власності на майно, яке виникло до 01.01.2013 р., із супровідними документами через портал Дія. Модернізація ДРРП, органзація відповідного інформаційного обміну через Трембіту між порталом Дія та ДРРП;

- Продукти: Онлайн реєстрація права власності, яке виникло до 01.01.2013 р.;

- Дата запуску: 30.09.2021.

Цифрова трансформація державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (е-Бізнес):

- запровадження електронних та автоматичних послуг з реєстрації бізнесу, громадських об’єднань;

- подання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників;

- модернізація існуючого Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- реалізація електронних взаємодій з інформаційними системами органів державної влади:

Підпроєкти у сфері державної реєстрації бізнесу:

А. Створення функціоналу "Вимога нотаріального посвідчення підпису":

- Опис: розробка функціоналу внесення у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) інформації про встановлення/скасування вимог нотаріального засвідчення справжності підпису учасника під час прийняття ним рішень;

- Продукти: Відображення вимоги нотаріального посвідчення підпису в ЄДР;

- Дата запуску: 30.09.2021.

Б. Отримання оригіналу судового рішення онлайн:

- Опис: Отримання оригіналу судових документів шляхом впровадження інформаційного обміну з Державною судовою адміністрацією;

- Продукти: Інструмент пошуку оригіналу судового документу державним реєстратором засобами ЄДР;

- Дата запуску: 30.09.2021.

З заначеню інформацією Ви можете ознайомитись за посиланням: https://plan2.diia.gov.ua/projects.

Відділ взаємодії з суб'єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків)

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