Прокуратура Харькова защитила права сироты

В Харьковской области прокуратура возобновила права парня-сироты, который оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

В феврале прошлого года в следственный изолятор поместили 17-летнего парня. Во время его пребывания в учреждении у подростка умерла мама. Отца у парня не было. Оставшись без матери он должен был получить соответствующую пенсионную выплату по потере кормильца.

Прокурор отдела прокуратуры области Екатерина Великодна неоднократно обращалась в компетентные инстанции, которые по закону должны заниматься юношей до момента назначения официального опекуна. Однако они не приняли необходимые меры для того, чтобы несовершеннолетний мог получить предусмотренную законом помощь.

Совместными действиями прокуроры и работников следственного изолятора права ребенка удалось восстановить. В мае этого года юноше, который уже достиг совершеннолетия, помогли составить заявление на получение пенсии. Документ передали в Главное управление Пенсионного фонда Украины в Харьковской области, после чего парню насчитали пенсию по потере кормильца.

16 июля ювенальный прокурор и пенитенциарники с участием представителя банка вручили ребенку-сироте карточку, на которую уже перечислена социальная выплата в сумме более 19 тысяч грн, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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