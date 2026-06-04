Прокурори фіксують наслідки влучання БпЛА в багатоповерхівку в Харкові: детонації не відбулося (фото)

БпЛА окупантів вранці влучив у дах багатоповерхівки у Харкові.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 4 червня близько 9:10 у Немишлянському районі Харкова зафіксовано влучання російського БпЛА. Попередньо встановлено, що війська рф застосували безпілотник типу «Герань-2».

БпЛА влучив у дах багатоквартирного житлового будинку. Внаслідок удару виникла пожежа.

Детонації безпілотника не відбулося. Його бойова частина впала на територію дитячого майданчика поблизу будинку.

За даними прокуратури, інформація про постраждалих станом на цей час не надходила.

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно зі слідчими вживають усіх необхідних заходів для документування чергового воєнного злочину, вчиненого представниками збройних сил рф.

Агентство Телевидения Новости