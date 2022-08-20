Пропаганда капітуляції: як росіяни маніпулюють темою переговорів з Україною

росія дуже хоче переговорів з Україною, звісно ж, на своїх умовах. Бо питання «коли закінчиться війна» хвилює і росіян.

Однак поки переговори України та росії недоречні, тому роспропаганда намагається створити умови для їх розблокування. Мирний договір в уяві кремля означає капітуляцію України, визнання втрати Криму та псевдореспублік.

У новому епізоді влогу SPRAVDI ми детально пояснюємо, як сили російської дезінформації просувають тему переговорів з Україною.

Джерело: https://t.me/spravdi/15612

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