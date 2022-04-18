Пропаганда вместо науки: как изменилась система образования рф

После полномасштабного вторжения рф в Украину в вузах страны-агрессора преподавателей начали вынуждать оставаться в россии, заниматься пропагандой на лекциях и «объяснять» войну, студентов и педагогов травят в группах в сети за антивоенные высказывания, активизировались доносы, пишет «РБК-Украина».

Сейчас занятия в российских вузах переводят на очную форму, хотя до начала войны многие учебные заведения ушли на «дистанционку». Теперь преподавателей вынуждают находиться на местах и дистанционные контракты на следующий год уже не заключаются.

«Я подозреваю, что общая логика Минобра и власти рф такая: люди должны быть в наличии. Говоря в контексте войны: люди расползаются в другие страны и продолжают преподавать, будучи независимыми и недоступными для правоохранительных органов. Общая политика вузов — контролировать преподавателей. Мы знаем, что студентов просят доносить на преподавателей и друг друга», — рассказал один из преподавателей Высшей школы экономики , кандидат исторических наук Дмитрий Дубровский, который принял приглашение Британского колледжа на стажировку и уехал из рф, после чего был объявлен «иностранным агентом».

Близкий к администрации президента рф источник сообщил журналистам, что во внутриполитическом блоке «очень рекомендуют» размещать на сайтах вузов, фасадах и в аудиториях символ российских оккупантов «Z», а также проводить тематические флешмобы. Источник пояснил, что теперь все эти атрибуты стали «чуть ли не обязательным требованием» для федеральных вузов.

В МГИМО, где готовят будущих госслужащих и дипломатов, активнее всего «спецоперацию в Украине» поддерживают студенты факультета международных отношений, при этом в целом многие студенты и преподаватели против вторжения рф в Украину.

Через три дня после начала войны, 28 февраля, в российские школы поступили первые агитационные материалы. В них фактически была изложена официальная позиция Кремля о проведении «спецоперации». Материалы пересказывали основные тезисы обращения путина и содержали его прямые цитаты.

4 марта Союз ректоров рф выпустил обращение с призывом поддержать агрессию против Украины. Под обращением стоят подписи более 260 руководителей вузов (всего в союзе около 700 ректоров).

Примерно в то же время в университеты поступило обращение Минобразования к руководителям вузов с предложением провести для студентов лекции о «борьбе с фейками» и лекции по истории россии.

С тех пор пропагандистские лекции в российских вузах часто проходят вместо обычных пар, а иногда и прямо во время пар по расписанию. Основная тематика таких лекций: «история нацизма», борьба с «фейками». В некоторых вузах появился предмет «Историческая справедливость и роль россии». В университетах также предупреждают, что будут отслеживать посещаемость таких занятий.

Фиксируются случаи, когда в вузах к пропагандистским акциям привлекают иностранных студентов (ангольцев, иракцев, израильтян и палестинцев).

Источник: sprotyv.info

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