Пропущено строк прийняття спадщини: що робити

Відомо, що строк прийняття спадщини за законом становить півроку з дня смерті людини. Що робити, якщо ви пропустили цей строк, але збираєтесь стати спадкоємцем? Які причини пропуску строку суд визнає поважними? Про все це розповідає юридичний консультант.

Строк для прийняття спадщини, що визначений цивільним законодавством, становить 6 місяців з часу відкриття спадщини (моменту смерті). Якщо спадкоємець протягом шестимісячного строку не подав заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв її. «У такому разі оформити її можливо за письмовою згодою спадкоємців, які прийняли таку спадщину, або на підставі судового рішення про встановлення додаткового строку, достатнього для подання заяви про прийняття спадщини, – розповідає начальниця Краснокутського бюро правової допомоги Анжеліка Сбітнєва. – Але це можливо лише за поважності причини пропуску такого строку». Такими причинами є ті, що пов’язані з об’єктивними, непереборними, істотними труднощами для спадкоємця на вчинення дій для прийняття спадщини. Юристка пояснює, що це:

• тривала хвороба спадкоємців;

• перебування спадкоємця тривалий час за межами України;

• відбування покарання в місцях позбавлення волі;

• перебування на строковій військовій службі у Збройних Силах України;

• необізнаність спадкоємця про наявність заповіту;

• велика відстань між місцем постійного проживання спадкоємців і місцезнаходженням спадкового майна;

• складні умови праці, які пов’язані з тривалими відрядженнями, зокрема закордонними тощо.

«Такі обставини можуть бути підтверджені відповідними документами. Зауважу, що такі причини пропуску строку, як, наприклад, похилий вік, непрацездатність, юридична необізнаність, відсутність коштів для проїзду до місця відкриття спадщини, несприятливі погодні умови, не можуть бути визнані», – підкреслює Анжеліка Сбітнєва.

Отже, якщо з’являються сумніви щодо строків, можливості оформлення або підтвердження факту прийняття спадщини, проконсультуйтеся у кваліфікованого юриста, перш ніж припуститися непоправної помилки.

Источник: slk.kh.ua

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