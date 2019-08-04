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Прощай договор РСМД: здравствуй “Першинг-3.0” под Киевом

Прощай договор РСМД: здравствуй “Першинг-3.0” под Киевом

Разрыв договора о ракетах средней и малой дальности нанесет серьезный удар по России.

Итак, сегодня (вчера - ред.) окончательно ставится крест на Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), который был подписан в далеком 1987 году между президентом США Рональдом Рейганом и Генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым. Благодаря же стараниям нового поколения успешных управленцев РФ, этот труд был полностью нивелирован.

Сегодня практически все российские СМИ изливают тонны пропагандистской желчи, обвиняя в разрыве договора США, но при этом, полностью умалчивая то, что причиной тому послужило нарушение Россией же договора, а именно, создание сухопутной версии крылатых ракет “Калибр”, размещаемых на ПУ ОТРК “Искандер”.

Боле того, ещё в ноябре 2018 года российские пропагандисты ненароком засветили новые пусковые установки ОТРК “Искандер”, отличающиеся увеличенной длиной, явно предназначенные для крылатых ракет 9М729 - сухопутной версии "Калибра".

Да и раз уж на то пошло, то ещё в 2007 году президент РФ Владимир Путин заявлял, что договор РСМД больше не соответствует интересам России, а потому, какие вообще могут быть претензии к американцам за разрыв эпохального документа?

Но, на фоне всех этих событий возникает другой животрепещущий вопрос, причём не один, а именно, когда у США появится эдакий “Першинг-3.0” и как скоро его разместят под Киевом?

Что же, россияне, за что боролись, на то и напоролись, ведь они открыли для себя новую странице в гонке вооружений. А в гонке вооружений между США и СССР, всегда выходили победителями штаты. И думаю, что в современных реалиях в этом процессе, вряд ли что-либо изменится не в пользу Вашингтона, разве, что изнеможение самой России и вправду, ускорится в разы.

Источник: uc.od.ua

Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

Новости портала «Весь Харьков»

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