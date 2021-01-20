Прощальная речь Трампа: "Горжусь тем, что не начал новых войн"
Действующий глава Белого дома Дональд Трамп обратился к американцам с прощальной речью, в которой подчеркнул достижения своего президентства.
Выступление Трампа транслировал официальный YouTube-канал Белого дома.
«Я особенно горжусь тем, что стал первым президентом за последние десятилетия, который не начал новых войн», - отметил Трамп.
Президент США также напомнил, что его администрация достигла ряда «исторических мирных соглашений» на Ближнем Востоке.
«Никто не верил, что это может произойти. Соглашения Авраама (договоренность между Израилем, ОАЭ и США - ред.) открыли двери в будущее мира и согласия, а не насилия и кровопролития. Это расцвет нового Ближнего Востока, и мы возвращаем наших военных домой», - рассказал глава Белого дома.
По его словам, США также восстановили лидерство за рубежом, «построили самую мощную экономику в истории мира», оживили альянсы и «сплотили народы» во всем мире.
«Я ухожу с этого величественного места с преданностью и радостью в сердце, оптимистичным духом и большой уверенностью, что для нашей страны и для наших детей лучшее еще впереди», - подытожил Трамп.
Как сообщалось, полномочия действующего президента США истекают 20 января - после того, как избранный глава Белого дома Джо Байден примет присягу на верность конституции США.