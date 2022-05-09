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Прошел онлайн-саммит лидеров стран G7. Темой обсуждения стала Украина и новые методы давления на Россию

Прошел онлайн-саммит лидеров стран G7. Темой обсуждения стала Украина и новые методы давления на Россию

По итогам опубликовано совместное заявление лидеров G7.

В нем говорится, что страны Большой семерки продолжат предоставлять Украине военную помощь, и помогут ей в вопросах информационной безопасности.

Также уже в ближайшее время произойдет увеличение краткосрочной финансовой поддержки.

Лидеры G7 осудили «попытки России заменить демократически избранные украинские органы местного самоуправления нелегитимными» и назвали действия РФ нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

Отдельным пунктом заявления подчеркнуто, что война в Украине ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность.

Также лидеры G7 призвали не допустить победы России в этой войне.

Источник: https://t.me/u_now/47769

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