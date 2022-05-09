Прошел онлайн-саммит лидеров стран G7. Темой обсуждения стала Украина и новые методы давления на Россию
По итогам опубликовано совместное заявление лидеров G7.
В нем говорится, что страны Большой семерки продолжат предоставлять Украине военную помощь, и помогут ей в вопросах информационной безопасности.
Также уже в ближайшее время произойдет увеличение краткосрочной финансовой поддержки.
Лидеры G7 осудили «попытки России заменить демократически избранные украинские органы местного самоуправления нелегитимными» и назвали действия РФ нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.
Отдельным пунктом заявления подчеркнуто, что война в Украине ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность.
Также лидеры G7 призвали не допустить победы России в этой войне.
Источник: https://t.me/u_now/47769