Просят извиниться. В центре Харькова в день визита Президента прошло несколько пикетов

Три часа дня. Под зданием ХОГА собираются харьковчане, которые требуют от Зеленского извиниться за “оккупацию Харькова”, Люди пришли с сине-желтыми флагами, в руках держат плакаты «Харьков — это Украина», «Не дадим Зе сдать Харьков», «Харківці чинитимуть опір»

Евгений, житель Харькова

Нам не все одно, як буде, що буде відбуватися в нашій країні. Тому що ми будемо захищати Харків, а не здавати, як деякі особистості наші посадові

Людей возмутило интервью Зеленскому изданию вашингтон пост. Говорят, делать такие заявления он был не в праве. Ведь Харьков – украинский город, который не планирует казаться врагу.

Надежда, жительница Богодухова

Харків — це Україна. В нас неподалік кордон. Так жартувати як він не можна, як він жартує. Харків- це Україна. Ми покажемо всій Україні, що ми на передовій, щоб Президент наш знав і так більше жартував

Виталий, ветеран украинско-российской войны

Нам везе світ зброю, а на власні заводи ніхто нічого не замовляє. Таке враження, що наша влада і не хоче, щоб їй присилала Англія, США. Враження, що держава хоче помиритися з Путіним. Враження, що влада хоче помиритися з Путіним, позаглядать до нього

Депутат ХМР Олег Абрамичев говорит, президенту предлагали пересмотреть бюджет, чтобы выделить средства для того, чтобы взять резервистов и ветеранов АТО на контракт. Эти люди были бы дополнительной защитой границ страны. Впрочем, реакции не получили.

Олег Абрамичев, волонтер, депутат ХГС

Але ніхто на цю заяву не відреагував. Харків продовжує жити. Єдине радує, що суспільство підіймається, ходять на вишколи, акції, вчаться самі за себе стояти. Ми розуміємо, що можна покластися на армію, що буде захищати

За порядком акции следили несколько десятков полицейских. Мероприятие прошло спокойно.





Агентство Телевидения Новости