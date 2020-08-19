Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:11
Просмотров: 153

Протестующих работников белорусского ТВ заменяют на пропагандистов с Russia Today - СМИ

Протестующих работников белорусского ТВ заменяют на пропагандистов с Russia Today - СМИ

Сотрудников белорусской государственной телекомпании «Белтелерадиокомпания», которые поддержали протесты в стране, заменяют сотрудников российского пропагандистского канала Russia Today. Об этом белорусскому бюро «Радио Свобода» сообщили знакомые с ситуацией собеседники.

По их словам, в студию и на оборудование уже приезжали российские специалисты, среди которых режиссеры, технический персонал, операторы. Более того, им показали, как работает оборудование.

Речь идет о бывших и действующих сотрудниках российского пропагандистского канала Russia Today и фрилансерах.

Отмечается, что в само здание не пускают сотрудников «Белтелерадиокомпания», которые поддержали протесты в стране.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: беларусь

Читайте ещё:

Евросоюз не признал результаты выборов в Беларуси
Сегодня 17:26    82
Лукашенко предупредил Зеленского и лидеров европейских стран, про "ответственность за разжигание беспорядков"
Сегодня 16:08    183
От огнестрельного ранения в голову умер один из участников протестов в Беларуси
Сегодня 12:45    158
В Беларуси к забастовке присоединились работники радио
18.08.2020 14:20    217
В Беларуси закрыли телеканал после эфира с видео разгона протестующих
18.08.2020 10:00    254
Як державні ЗМІ Білорусі говорять про владу і чому починають страйкувати
18.08.2020 06:45    198
ЕС объявил Лукашенко персоной нон грата
17.08.2020 16:35    343
Лукашенко: "Пока вы меня не убьете, других выборов не будет"
17.08.2020 15:27    316
Работники Белорусской телерадиокомпании и государственных предприятий вышли на забастовку
17.08.2020 11:46    235
НАТО опровергло обвинения Лукашенко
17.08.2020 10:18    284
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 