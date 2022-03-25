Протягом 25 березня вдалося евакуювати понад 7 тисяч людей

Сьогодні спрацювали два гуманітарні коридори, якими вдалося евакуювати 7 331 людину.

Про це повідомляє hromadske.ua із посиланням на Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук.

З Маріуполя до Запоріжжя власним транспортом доїхали 2 800 людей. Також 4 тисячі маріупольців централізовано евакуювали з Бердянська автобусами. Наразі колона автобусів перебуває на шляху до Запоріжжя.

До Бердянська доставили бензин, яким маріупольці зможуть безплатно заправляти свої автівки, щоб доїхати до Запоріжжя (Мелітопольське шосе, 87б). Окрім того, у Бердянськ завезли 80 тонн продуктів, медикаментів, предметів першої необхідності, а також борошно для випічки хліба.

З Мелітополя до Запоріжжя евакуювали 531 людину. До міста доставили гуманітарну допомогу.

На 26 березня Україна домовляється про гуманітарні коридори до Маріуполя і населених пунктів Київської та Луганської областей.

Ірина Верещук звернулася до президента Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Петера Маурера щодо відкриття офісу організації в Ростові-на-Дону: «Ми офіційно звернулися з вимогою отримати від рф списки усіх наших громадян, яких примусово депортували з Маріуполя, і забезпечити для них безпечне повернення в Україну. Про результати розгляду цього звернення проінформую пізніше».

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