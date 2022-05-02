Протягом доби поліцейські Харківщини оперативно відреагували на більш ніж тисячу звернень громадян

Основні зусилля правоохоронців були спрямовані на створення безпекового простору в регіоні, контроль за криміногенною ситуацією та всебічну допомогу населенню у правових питаннях.

Загалом минулої доби до органів поліції надійшло 1077 повідомлень про правопорушення та події. До територіальних підрозділів для перевірки доставлені 39 осіб, можливо, причетних до диверсійної діяльності. На блок постах за добу правоохоронці перевірили майже 1900 транспортних засобів для виявлення та вилучення заборонених предметів.

У Харкові працівники поліції по вул Біблика затримали 41-річного громадянина, який викрав майно у своєї сестри.

Наряди поліції щодня забезпечують правопорядок під час евакуаційних заходів на залізничному вокзалі. Минулої доби у безпечні регіони вирушили 800 громадян.

Правоохоронці наглядають за правопорядком на станціях харківського метрополітену, допомагають громадянам у вирішенні побутових питань.

У вестибюлі станції «Індустріальна» працівники поліції виявявили 37-річного мешканця Харківської області, який при собі мав поліетиленовий пакет з наркотичною речовиною.

Щодня мешканцям Харкова та області надається адресна гуманітарна допомога.

Поліція контролює безпекову ситуацію поблизу банківських установ, автовокзалів, пунктів видачі соціальної допомоги, у місцях масового перебування громадян.

Бійці полку патрульної поліції щодня несуть службу по охороні громадського порядку, виявляють та затримують правопорушників.

Під час патрулювання вулиці Південної поліцейські зупинили ВАЗ 21112 під керуванням 45-річного чоловіка та виявили, що він знаходився за кермом без документів.

За крадіжку товарів з магазину по проспекту Ювілейному поліцейські затримали трьох громадян.

У 37-річного чоловіка по вулиці Рибалко правоохоронці виявили речовину, схожу на наркотичну.

На вулицях Тимурівців та Сергія Грицевця поліцейські затримали осіб, які порушували комендантську годину.

Кожного дня особовий склад харківської поліції виконує важливі завдання по збереженню стабільної ситуації в регіоні та забезпечують надійний захист мешканців міста та області від наслідків воєнного часу.

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Источник: https://t.me/vekha/37700

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