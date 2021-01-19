Протидія адміністративним правопорушенням, пов’язаним із корупцією: результати роботи прокуратури за 2020 рік

Упродовж 2020 року органами обласної прокуратури систематично вживалися заходи щодо протидії корупції поза межами кримінального провадження.

Обласною прокуратурою вивчено та погоджено спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції складання 703 проєктів протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, які у подальшому ними направлено до суду.

У минулому році за участю прокурорів судами розглянуто 434 справи, у яких порушників притягнуто до адміністративної відповідальності шляхом накладення стягнення у виді штрафу. Загальна сума накладених штрафів становить 151 тис. грн.

Серед цих порушників є: 3 державні службовці, 7 депутатів обласної ради, 79 депутатів сільських, селищних, міських, районних рад, 290 службових осіб органів місцевого самоврядування, 55 інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Із загальної кількості порушників 145 осіб притягнуто до відповідальності за порушення вимог фінансового контролю (несвоєчасне подання декларації), 289 осіб – за неповідомлення про реальний конфлікт інтересів або ухвалення рішень в умовах конфлікту інтересів.

На виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» органами прокуратури у 2020 році внесено 42 подання, за результатами розгляду яких до дисциплінарної відповідальності притягнуто 5 службових осіб.

Органи прокуратури комплексно реагують на правопорушення, пов’язані з корупцією. Тобто не обмежують свою роботу лише участю в судовому розгляді справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, а й домагаються усунення наслідків, які ці порушення спричинили.

Як приклад, Харківською місцевою прокуратурою №1 під час розгляду у суді протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 172-7 КУпАП, зайнято активну позицію та доведено, що депутат місцевої ради винний у вчиненні в умовах реального конфлікту інтересів дій, пов’язаних з прийняттям незаконного рішення.

Після цього вказана прокуратура звернулася до суду з адміністративним позовом про визнання протиправним та таким, що підлягає скасуванню, відповідного рішення місцевої ради. За результатами розгляду цього позову суди першої та апеляційної інстанцій дійшли висновку про відсутність підстав для задоволення. За результатами розгляду касаційної скарги прокурора касаційний адміністративний суд Верховного Суду 12.11.2020 скасував рішення судів попередніх інстанцій та постановив нове рішення, яким позов місцевої прокуратури задоволено.

Робота органів Харківської обласної прокуратури на даному напрямку триває.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури

Источник: khar.gp.gov.ua

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