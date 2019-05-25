Протидія незаконному переміщенню товарів буде посилена за рахунок спільних операцій ДФС та EUBAM

Здійснення спільного контролю в пунктах пропуску на українсько-молдовському кордоні та необхідність покращення інфраструктури для створення умов для ефективного функціонування контролюючих служб на кордоні – такі ключові питання обговорили сьогодні в.о. Голови ДФС Олександр Власов та Глава Місії Європейської Комісії з надання допомоги в питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова (EUBAM) Славомір Піхор.

Під час зустрічі учасники обговорили розвиток митної інфраструктури, зокрема, реконструкцію автомобільних пунктів пропуску «Рені» та «Кучурган». Очільник ДФС розповів про проведені роботи з оснащення пунктів пропуску скануючими установками на західній ділянці кордону та наміри української сторони продовжувати покращення технічного забезпечення пунктів пропуску та створення безпечних умов на кордоні.

«ДФС докладає максимум зусиль для розвитку інфраструктури української митниці. Ми зацікавлені у створенні оптимальних умов для проходження суб’єктами ЗЕД митного контролю, спрощення митних процедур та налагодження дієвої взаємодії між українськими митниками та представниками митних органів країн-сусідів», – наголосив Олександр Власов.

Так, наприклад, відкриття наприкінці минулого року пункту пропуску «Паланка» (Молдова) дозволило посилити роботу митників двох країн щодо упередження незаконному переміщенню товарів. Крім того, це сприятиме реалізації транзитного потенціалу України та Молдови.

Пункт пропуску «Паланка» було відкрито за сприяння міжнародної допомоги ЄС та запровадження в ньому спільного контролю стало важливою подією. Це сучасний пункт пропуску, який оснащений новітнім обладнанням і має необхідну інфраструктуру для того, щоб всі митні процедури виконувалися максимально швидко, а громадяни перетинали кордон у комфортних умовах.

Учасники зустрічі також підкреслили важливий напрям співробітництва ДФС з EUBAM – проведення спільних операцій, ініційованих європейськими колегами.

«З вересня по грудень 2018 року ми провели спільну операцію «ORION» щодо протидії незаконному обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Зокрема, в ході проведення операції за участю митниць ДФС виявлені непоодинокі факти незаконного переміщення стрілецької, легкої, холодної зброї, боєприпаси у кількості понад 2,5 тис шт.», – зазначив Олександр Власов.

Сторони також домовилися про підготовку та проведення спільної операції «SCORPION», завданням якої є боротьба з контрабандою цигарок та тютюнових виробів, у тому числі ввезених для реалізації в магазинах безмитної торгівлі та які стали предметами контрабанди внаслідок використання механізму фіктивних продажів. Ця операція буде проводитися спільно з молдовською та румунською сторонами при підтримці Європейського бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF) та Поліцейської служби Європейського союзу (EUROPOL).

Для розробки та узгодження спільних дій сторони домовились провести найближчим часом зустріч керівництва профільного департаменту ДФС та експертів EUBAM.

Цікавило Славоміра Піхора і питання щодо реформування ДФС. Коментуючи це питання, Олександр Власов запевнив, що ДФС та, зокрема, митниця функціонуватимуть у звичайному режимі, а ДФС і надалі залишиться надійним партнером Місії.

Источник: sfs.gov.ua

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