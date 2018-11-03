Протиповітряна оборона є одним з важливих пріоритетів для нашої держави - Турчинов

Відновлення системи протиповітряної оборони є одним з важливих пріоритетів для нашої держави, визначених Радою національної безпеки і оборони України. Про це сказав Секретар РНБО України Олександр Турчинов під час військових навчань з бойовими стрільбами на полігоні ЗСУ «Ягорлик».

У бойових стрільбах з використанням широкого спектру зенітно-ракетних комплексів (ЗРК С-300 різних модифікацій, «Бук», «Тор», «Оса-АКМ» та інших) брали участь підрозділи Протиповітряної оборони Сухопутних військ та Зенітно-ракетні війська Повітряних сил ЗСУ. Також були проведені контрольні випробування зенітно-ракетних комплексів, що пройшли глибоку модернізацію на вітчизняних підприємствах оборонно-промислового комплексу.

За словами Секретаря РНБО України, метою цих комплексних навчань та випробувань було відпрацювання системи багатоешелованої протиповітряної оборони країни, «визначення шляхів модернізації зенітно-ракетних комплексів, що стоять на озброєнні ЗСУ, та завдань на розробку нових засобів протиповітряної оборони».

«Відновлення системи протиповітряної оборони є однією з найбільш актуальних проблем сектору безпеки і оборони нашої держави та одним з важливих пріоритетів, визначених РНБО України», - сказав він, додавши, що саме система ППО України до 2014 року зазнала найбільших втрат та свідомого послідовного руйнування.

О. Турчинов зазначив, що українські військові під час проведення бойових стрільб продемонстрували високу майстерність і професіоналізм, ефективно знищуючи повітряні цілі на різній дальності, «а модернізовані зенітно-ракетні комплекси підтвердили заявлені тактико-технічні характеристики».

Після завершення випробувань Секретар РНБО України провів нараду з військовим керівництвом та конструкторами оборонних підприємств щодо визначення пріоритетних завдань зі зміцнення протиповітряної оборони нашої держави.

Источник: turchynov.com

Новости портала «Весь Харьков»