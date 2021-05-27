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Провайдеров нужно обязать хранить данные о пользователях — глава киберполиции

Провайдеров нужно обязать хранить данные о пользователях — глава киберполиции

По словам начальника профильного департамента Нацполиции, это поможет, к примеру, ловить педофилов

В департаменте киберполиции Нацполиции рассчитывают на принятие Верховной Радой законов, предусматривающих хранение провайдерами данных об интернет-пользователях. Об этом в интервью "РБК-Украина" сказал начальник подразделения Александр Гринчак.

"Мы же все-таки говорим о демократии. А где же тогда демократия и свобода слова? Я считаю, что просто взять, "зажать" и контролировать — это перегиб. Но мы предлагаем свои правки в законодательство. На сегодня в Верховной Раде находятся два законопроекта — №4003 и №4004", — отметил он.

По словам начальника департамента, после их принятия провайдеры будут обязаны хранить информацию о пользователях определенный промежуток времени.

Гринчак добавил, что согласно предлагаемым изменениям, в рамках уголовных производств и после обращения в суд полиция сможет получить данную информацию, например, данные, касающиеся изготовления и распространения детской порнографии в сети.

"Нам только в прошлом году удалось задержать 13 педофилов и спасти 26 детей. Задокументировали группу из шести человек, которые с 2013 года действовали на территории Днепропетровской области. От действий этой группы пострадали шестеро детей возрастом от 6 до 12 лет. Проблема существует. Это самая чувствительная тема, потому что касается детей", — отметил он.

По словам полицейского чиновника, сейчас идентифицировать преступников правоохранителям затруднительно, поскольку провайдеры пользуются технологией, позволяющей экономить IP-адреса.

"Ряд провайдеров не хранят информацию, чтобы удешевить свой бизнес и не тратить дополнительные средства на сервера. У нас не хватает IP-адресов, и они на один адрес "приземляют" несколько абонентов вместо того, чтобы закрепить за каждым один IP-адрес. Потому нам очень сложно идентифицировать преступника", — подчеркнул Гринчак.

Напомним, законопроекты №4003 и №4004 были внесены членами комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности еще 1 сентября 2020 года. 23 декабря сам профильный комитет рекомендовал принять их за основу, но пока парламент эти документы не рассматривал.

Источник: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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