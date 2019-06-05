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Проведено оперативну нараду щодо розслідування кримінального провадження за фактом посягання на територіальну цілісність України (ФОТО, ВІДЕО)

Проведено оперативну нараду щодо розслідування кримінального провадження за фактом посягання на територіальну цілісність України (ФОТО, ВІДЕО)

04 червня 2019 року на оперативній нараді під головуванням заступника Генерального прокурора – Головного військового прокурора А. Матіоса обговорено план досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом вчинення невстановленими особами посягання на територіальну цілісність України за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 110 КК України (готування до вчинення посягання на територіальну цілісність та недоторканість України, тобто умисних дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, вчинені за попередньою змовою групою осіб, поєднані з розпалюванням національної ворожнечі).

Інформація про вказаний злочин внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2019 Головним військовим прокурором, яким здійснення досудового розслідування в указаному кримінальному провадженні доручено Головному слідчому управлінню Служби безпеки України, а процесуальне керівництво Генеральним прокурором України визначено за прокурорами Головної військової прокуратури.

У нараді взяли участь тимчасово виконуючий обов’язки Голови Служби безпеки України І. Баканов, тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного слідчого управління СБ України О. Кравченко, тимчасово виконуючий обов’язки Голови Служби зовнішньої розвідки України А. Алєксєєнко, виконуючий обов’язки Голови Державної прикордонної служби України Ю. Гресько, тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України О. Іващенко, заступник Міністра закордонних справ України В. Боднар, а також керівники структурних підрозділів указаних органів.

На нараді узгоджено план досудового розслідування. Оперативні підрозділи СБ України отримали процесуальні доручення прокурора про проведення конкретних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин вчинення злочину та всіх причетних осіб, а іншим органам надано запити про надання інформації, необхідної для здійснення досудового розслідування з метою виконання завдань кримінального провадження.

Прийнято рішення щодо невідкладного вжиття правоохоронними, розвідувальними та іншими державними органами спільних заходів, спрямованих на запобігання і припинення такої протиправної діяльності, яка загрожує територіальній цілісності та суверенітету України.

Однією з основних версій слідством розглядається варіант спеціальної інформаційної операції з боку російських спецслужб.

Генеральна прокуратури України і надалі принципово реагуватиме на злочинні дії, які посягають на національну державність.

Головна військова прокуратура

Источник: gp.gov.ua

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Темы: война, гпу

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