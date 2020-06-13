Проведено випробування українських пістолетів-кулеметів «SMG-15», якими озброять прикордонників (ВІДЕО)

Державна прикордонна служба України постійно проводить роботу щодо переозброєння підрозділів охорони державного кордону.

В першу чергу новітні зразки озброєння з високими бойовими можливостями, ефективними експлуатаційно-технічними та ергономічними характеристиками, які відповідають стандартам НАТО, отримують бійці спецпідрозділів відомства.

За ініціативи Адміністрації Держприкордонслужби, із залученням експертів з інших силових відомств, протягом тижня було проведено визначальні відомчі випробування пістолета-кулемета «SMG-15» калібру 9х19-мм. Зазначимо, що цей пістолет-кулемет вітчизняного виробництва та розроблений спеціалістами ТОВ «УКРОП».

Випробування проводились відповідно затвердженої Програми і методики визначальних відомчих випробувань пістолета-кулемета.

Під час випробувань пістолета-кулемета «SMG-15» було перевірено його тактико-технічні та ергономічні характеристики, а також можливості ведення стрільби при критичних умовах та екстремальних температурах (+500С та -400С). За результатами випробувань пістолет-кулемет «SMG-15» зарекомендував себе як надійний зразок озброєння та показав задовільні результати.

За домовленістю з підприємством-виробником партію пістолетів-кулеметів «SMG-15» буде передано до одного з підрозділів охорони кордону для підконтрольної експлуатації в реальних умовах служби.

Поетапний перехід на нові види озброєння дозволить підвищити вогневу міць прикордонних підрозділів, а досвід, набутий в реальних бойових діях, у поєднанні з сучасним озброєнням, роблять наших військовослужбовців непереможними!

Источник: dpsu.gov.ua

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