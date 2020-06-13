Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:16
Просмотров: 98

Проведено випробування українських пістолетів-кулеметів «SMG-15», якими озброять прикордонників (ВІДЕО)

Проведено випробування українських пістолетів-кулеметів «SMG-15», якими озброять прикордонників (ВІДЕО)

Державна прикордонна служба України постійно проводить роботу щодо переозброєння підрозділів охорони державного кордону.

В першу чергу новітні зразки озброєння з високими бойовими можливостями, ефективними експлуатаційно-технічними та ергономічними характеристиками, які відповідають стандартам НАТО, отримують бійці спецпідрозділів відомства.

За ініціативи Адміністрації Держприкордонслужби, із залученням експертів з інших силових відомств, протягом тижня було проведено визначальні відомчі випробування пістолета-кулемета «SMG-15» калібру 9х19-мм. Зазначимо, що цей пістолет-кулемет вітчизняного виробництва та розроблений спеціалістами ТОВ «УКРОП».

Випробування проводились відповідно затвердженої Програми і методики визначальних відомчих випробувань пістолета-кулемета.

Під час випробувань пістолета-кулемета «SMG-15» було перевірено його тактико-технічні та ергономічні характеристики, а також можливості ведення стрільби при критичних умовах та екстремальних температурах (+500С та -400С). За результатами випробувань пістолет-кулемет «SMG-15» зарекомендував себе як надійний зразок озброєння та показав задовільні результати.

За домовленістю з підприємством-виробником партію пістолетів-кулеметів «SMG-15» буде передано до одного з підрозділів охорони кордону для підконтрольної експлуатації в реальних умовах служби.

Поетапний перехід на нові види озброєння дозволить підвищити вогневу міць прикордонних підрозділів, а досвід, набутий в реальних бойових діях, у поєднанні з сучасним озброєнням, роблять наших військовослужбовців непереможними!

Проведено випробування українських пістолетів-кулеметів «SMG-15», якими озброять прикордонників (ВІДЕО)

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Мінцифра оприлюднила перелік бібліотек, які отримають 5000 комп’ютерів
Сегодня 12:45    50
Досягнення взаємосумісності з країнами НАТО, нарощування бойових та оперативних спроможностей є і залишатиметься пріоритетом розвитку ЗС України
Сегодня 12:05    66
Денис Малюська: незабаром запрацює повністю новий ЄДР
Сегодня 11:52    68
Безпека людей, розвиток економіки та продовження реформ є пріоритетами для нашого Уряду, - Владислав Криклій
Сегодня 11:40    63
Учасникам ЗНО не робитимуть експрес-тести на коронавірус – УЦОЯО
Сегодня 11:27    77
«Міністерство оборони України. 100 днів діяльності Уряду: що зроблено?» — Міністр оборони України Андрій Таран
Сегодня 11:03    78
Аграрні розписки стали успішним інструменом залучення фінансування
Сегодня 10:51    74
45% ФОП відкривають онлайн
Сегодня 10:26    76
Приватизації не буде, це фейк: Абромавичус про зміни, які чекають Укроборонпром
Сегодня 09:25    100
Максим Степанов: Наша медична реформа – кінець епохи знущання над медиками
Сегодня 08:28    124
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 