Прозрение приходит, хоть иногда и с опозданием

Джорджия Мелони, которая должна возглавить новое итальянское правительство с двумя партиями, когда-то близкими к Москве, предупредила в воскресенье о риске, который представляет для западных стран вторжение России в Украину, назвав это «верхушкой айсберга» в борьбе за влияние - пишет Reuters (https://www.reuters.com/world/europe/italys-meloni-warns-broader-risks-posed-by-ukraine-conflict-2022-09-04/).

«Если Украина падет, а Запад погибнет, главным победителем станет не путинская Россия, а Китай Си Цзиньпина», — заявила на бизнес-конференции лидер националистической партии «Братья Италии» Мелони.

«А те, кто слабее всего на Западе, а именно в Европе, рискуют оказаться под китайским влиянием. Поэтому мы должны вести эту битву», — добавила она на форуме Амброзетти в северной Италии.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/2186

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