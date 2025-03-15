Пішла гуляти та залишилася ночувати у знайомого: у Харкові розшукали малолітню дівчину

Харківські поліцейські розшукали зниклу дівчину.

Про це повідомляє пресслужба поліції харківської області.

До Харківського районного управління поліції № 2 надійшло повідомлення про зникнення 13-річної дитини.

Поліцейські перевірили місця її ймовірного перебування, опитали друзів та знайомих, здійснили моніторинг акаунтів у соціальних мережах.

В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили місце перебування дівчини. Її знайшли вдома у знайомого. Як з’ясувалося, малолітня пішла гуляти, а потім залишилася у нього на ночівлю. Телефон вимкнула.

Жодних подій кримінального характеру з дівчиною не сталося. Поліцейські провели з дівчиною та родиною профілактичну бесіду.

Агентство Телевидения Новости