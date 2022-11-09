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Психологический эксперимент

Психологический эксперимент

В начале 70х годов профессор психологии и права Стэнфордского университета Дэвид Росенхан провел эксперимент.

Он отобрал восемь совершенно нормальных по всем параметрам человек: трех психологов, психиатра, педиатра, художника, домохозяйку и аспиранта.

Все они обратились в психиатрические клиники, как люди, которые "беспокоятся о своем психическом здоровье". Все рассказывали о себе и своем состоянии правду, за исключением одной детали - они, якобы, слышат голоса, говорящие "пустой", "глухой", "стук". Их всех врачи сочли душевнобольными. Все они были направлены в клиники.

Сразу после госпитализации врачам они говорили, что чувствуют себя замечательно и никаких голосов больше не слышат. Они находились на лечении от 7 до 52 дней и вели себя как нормальные люди.

По результатам лечения семерым был поставлен диагноз "шизофрения", одному - "маниакально-депрессивный психоз".

После выписки из клиники их состояние было описано врачами как "улучшенное", "в стадии ремиссии", но ни один врач не счел, что они выздоровели

Никто из врачей не догадался, что они совершенно здоровы. Их "раскололи" пациенты - они решили, что перед ними журналисты или инспекторы больниц.

После публикации результатов эксперимента все психиатрические клиники поставили их под сомнение, заявив, что такие грубые ошибки невозможны. Профессор Росенхан предложил повторить эксперимент, заявив, что направит к ним еще какое-то количество мнимых больных.

Клиники очень тщательно диагностировали следующих 193 пациентов и 41 из них поставили диагноз "псевдобольной".

На самом деле профессор не присылал в клиники ни одного человека.

Джерело: https://t.me/ohmypain/2236

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