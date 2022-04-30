Після перемоги у всіх школах Харкова мають з’явитися бомбосховища

Після перемоги України над російськими окупантами у всіх закладах середньої освіти міста Харкова мають з’явитися бомбосховища.

Про це, 29 квітня, у зверненні до харків'ян заявив Харківський міський голова Ігор Терехов.

Він зазначив, що насамперед у місті розпочнуть відновлення шкіл та будівництво у навчальних закладах бомбосховищ.

«Майже половину наших шкіл ворог перетворив на руїни. Я дуже хочу, щоб 1 вересня наші першокласники пішли до школи і щоб мали повноцінну святкову лінійку. Тому після нашої перемоги ми приділимо велику увагу відновленню шкіл. Моя принципова позиція – у всіх школах мають з'явитися бомбосховища», - наголосив Ігор Терехов.

За його словами, міська влада докладе всіх зусиль, щоб після війни діти могли нормально вчитися.

«Спочатку через пандемію, а тепер через війну вони втратили фактично три роки повноцінного навчання. Моїм пріоритетним завданням на найближчі роки після нашої перемоги буде створення умов для того, щоб наші діти могли здобути повноцінну освіту», - наголосив міський голова.

Нагадаємо, що для вступу дитини до першого класу батькам необхідно зареєструвати її онлайн. Зробити це можна буде на сайті школи.

Источник: https://t.me/vekha/37488

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