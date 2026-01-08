Держава
Сегодня 09:30
Просмотров: 40

Після заяв Окамури: Київ і Прага домовились «перегорнути сторінку»

Після заяв Окамури: Київ і Прага домовились «перегорнути сторінку»

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів розмову з новим главою МЗС Чехії Петром Мацінкою на тлі скандальних заяв спікера Палати депутатів Чехії Томіо Окамури.

Сторони домовилися «перегорнути сторінку» публічного обміну заявами та посилити політичний діалог на основі взаємної поваги й стратегічного партнерства.

- «Україна та Чехія — справжні друзі та союзники», — наголосив Сибіга.

Після заяв Окамури про припинення допомоги Україні у Чехії зібрали близько 30 тисяч підписів із вибаченнями за його слова.

Джерело: https://t.me/spravdi/52148

Новости портала «Весь Харьков»

