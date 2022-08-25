Півроку як почалася велика війна. Чи відірве вона нас від Росії назавжди?

росії треба нарешті зрозуміти: ТА ВІДЧЕПІТЬСЯ ВІД НАС! Задовбали! Україна ніколи не буде разом з росією, ні добровільно, ні силою. За майже 400 років можна було це зрозуміти.

Не думаю, бо Росія не вперше грабує і випалює українські землі. Але потім це якоюсь кількістю людей забувалося і метастази «мижебратьєв» знову розповзалися аж до Галичини.

Але думаю, що на століття. І кількість цих століть зараз залежить від нас. Виростуть діти, які спали і гралися у підвалах, вони народять своїх дітей і розкажуть їм, чому в них немає дідуся, покажуть шрами від російських обстрілів. Вони розкажуть, як у підвалі було холодно і не було чого їсти. Відведуть до місця, де стояв прабабин дім і до пісочниці, де влітку 2021 ліпили пасочки, а взимку 2022 поховали дівчинку із сусіднього під’їзда.

Діти цих дітей вже опиняться під ризиком прочитати десь, що «не всьо било так однозначно». Як сучасним українським підліткам про совок, цим промиватимуть мізки, що дружба з Росією була хорошим і спокійним часом для України. Тільки замість ковбаси по два двадцять буде якась інша хуйня.

Але ми з вами можемо звести це до мінімуму. Прямо зараз. Максимально захистити ще одне покоління від рсні, видираючи і випалюючи з українського ґрунту все російське. Формуючи у себе і у наступних поколінь український менталітет. Не російські герої. Не російські меми. Не російські автори, пісні і пам’ятники. Не російський ютуб, фейсбук і тікток. У нас все є українською, а чого нема – є англійською, польською тощо. У вжитку має бути яке завгодно, але не російське.

Путін навіть не сподівався захопити Захід України бо там «невиправні бандеронацисти». Там мінімум носіїв російсько-радянського менталітету і культурного коду, тому рсня розуміла, що їм там нічого не світить. Інша справа – друга половина України, яку через століття окупації спіткала трагедія зросійщення. Тут вони бачили шанси знайти однодумців.

І сподіватимуться надалі, поки ми з ними будемо говорити і думати однією мовою, вмикати дітям «машу і мєдвєдів», шерити російські мемасики, не цікавитися українською культурою і толерувати українофобів.

Спитайте себе у День Незалежності, сьогодні, як багато українського і російського в вас.

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/1119, https://t.me/valentynaeminova/414

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