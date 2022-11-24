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"Пункти незламності" и пункты обогрева в Харькове: карта
В Харькове заработали "пункти незламності", которые фактически являются пунктами обогрева. Ниже - карта их месторасположения.
В каждом пункте обогрева будут:
● отопление и свет;
● вода;
● интернет;
● возможность зарядить гаджеты;
● места для отдыха;
● аптечки.
Отдельно на карте обозначены "Объекты с генераторами" - это супермаркеты, кафе, рестораны, отделения банков, заправки. На этих объектах будет бесплатное тепло и возможность зарядить гаджеты.
Джерело: sq.com.ua