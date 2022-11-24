"Пункти незламності" и пункты обогрева в Харькове: карта

В Харькове заработали "пункти незламності", которые фактически являются пунктами обогрева. Ниже - карта их месторасположения.

КАРТА

В каждом пункте обогрева будут:

● отопление и свет;

● вода;

● интернет;

● возможность зарядить гаджеты;

● места для отдыха;

● аптечки.

Отдельно на карте обозначены "Объекты с генераторами" - это супермаркеты, кафе, рестораны, отделения банков, заправки. На этих объектах будет бесплатное тепло и возможность зарядить гаджеты.

Джерело: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»