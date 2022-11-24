«Пункти незламності» на Харківщині вже працюють, – ХОВА

Роботу одного з «Пунктів незламності» перевірив у Чугуївському районі начальник ХОВА Олег Синєгубов. Тут можна зігрітися, випити гарячого чаю, зарядити гаджети. «На щастя, наші енергетики порівняно оперативно відновлюють електропостачання. Тож ще не всіма пунктами жителі встигли скористатися. Але продовжуємо працювати і цілодобово готові підтримувати нашу незламність», – зазначив очільник області. Карта «Пунктів незламності» за посиланням: nezlamnist.gov.ua

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