«Пытаетесь пошлёпать»: на заседании НКРЭ вице-мэру Харькова вспомнили долги

Тему расчётов перед «Харьковоблэнерго» подняли на сегодняшнем заседании во время обсуждения новых тарифов на тепло и горячую воду.

По словам гендиректора «Харьковских тепловых сетей» Сергея Андреева, предприятие полностью рассчитывается с облэнерго по текущим платежам.

«Вот по сентябрю мы рассчитались почти на 100%. То, что касается октября, здесь есть проблема, но она связана не с тем, что предприятие не оплачивает, а с кассовым разрывом. Я думаю, что это у всех тепловиков такая ситуация: в октябре при включении отопления у нас резко возрастает потребление и газа, и электроэнергии. А плата за предоставленные услуги у нас будет осуществляться только в ноябре. Поэтому именно в октябре, я думаю, что ситуация будет немножко хуже, чем она была. В лучшем случае рассчитаемся процентов на 50. Но по итогам этого года, 2018, мы с потреблением облэнерго выйдем с расчётами 100%», — сказал Андреев.

Как обстоит ситуация с расчётами «Харьковводоканала», члены Нацкомиссии попросили рассказать присутствующего на заседании заместителя Харьковского городского головы Андрея Руденко.

«Работаем в этом направлении. На сегодняшний день проводили неоднократные совещания и с облэнерго. Мы все прекрасно понимаем, что мы сейчас заходим в новый закон, который даст нам с 1.01.2019 получать электроэнергию на свободном рынке. Поэтому я думаю, что этот вопрос сам по себе разрешится. А те вопросы, которые касаются с дальнейшими расчётами, я думаю, мы реструктуризируем и закроем этот вопрос», — сказал вице-мэр.

Затем между членом Нацкомиссии и Андреем Руденко произошёл следующий диалог.

— Кроме общих фраз я сейчас ничего не услышал. То же самое я слышал два месяца назад, когда вы говорили, что мы соберёмся, проведём соответствующее совещание… Собрались, график есть, а понимание, когда будет оплата есть? Как на сегодняшний день?

— Я сейчас не готов говорить, потому что я не брал с собой цифры, но расчёты происходят. Никто ни от кого не прячется. С облэнерго мы находимся в тесном контакте. И те вопросы, которые возникают, решаем их в процессе работы.

— То есть не будет удивлением, если, например, по результату начала работы розничного рынка с 1 января следующего года соответствующий лицензиат не захочет брать на себя обязательства поставлять вам электрическую энергию.

— Есть предложение дожить до 1.01.19

— А что у вас, сомнения какие-то есть?

— Соответствующим образом зайти в переговорный процесс, а дальше, я думаю, мы все проблемы решим. Я не вижу проблем для того, чтобы мы не могли договориться.

Член Нацкомиссии напомнил, что Андрей Руденко как представитель органов местного самоуправления «брал на себя определённые обязательства, которые, я могу констатировать на сегодняшний день, абсолютно не выполнены».

— Ваши обещания остались, на мой взгляд, просто обещаниями и словами.

— Я лично вам что-нибудь обещал?

— Вы можете поднять стенограмму комиссии…

— Посмотрите, пожалуйста, что я пообещал и что я не сделал. Я как человек, у которого двое внуков, вы пытаетесь меня здесь немножечко пошлёпать. К чему это вообще? Да, я, Руденко Андрей Иванович, депутат городского совета, заместитель городского головы. Все вопросы, которые мы обсуждали, я принимал в них участие, и соответствующим образом выдерживаю свою позицию. В чём вас и заверяю.

Глава НКРЭКУ Оксана Кривенко выразила надежду, что все обещанные решения будут выполнены.

«Мы придерживаемся тех правил, о которых мы здесь проговорили. И ситуация недорасчётов по облэнерго «Водоканала», она меня тоже, честно говоря, озадачивает. И я, между прочим, переживаю не меньше, чем ваш коллега», — сказал Руденко.

«Я не разделяю вашего оптимизма относительного того, что при наличии задолженности у теперешнего исполнителя, предприятия, которое предоставляет услугу по распределению электрической энергии, будет желание или возможность предоставлять такие услуги «Харьковводоканалу», — высказался ещё один член НКРЭКУ.

«Дело в том, что я работаю в коммунальной сфере, а в нашей сфере без оптимизма никак нельзя. Вы уж извините, что я тут немножечко на восторженной ноте, но, поверьте мне, пессимизма у меня хватает, если чётко понимать, какая ситуация нас ждёт, если мы не урегулируем данную ситуацию», — ответил Руденко.

«Харьковоблэнерго» периодически публично напоминает о долгах коммунальных предприятий. Из-за долга в сумме 35 млн грн в сентябре этого года предприятие грозило ограничить подачу электричества метрополитену и КП «Горэлектротранссервис».

В 2017 году в облэнерго публиковали список самых крупных должников, в котором КП «Харьковводоканал» — на первом месте с задолженностью свыше 800 млн грн.

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