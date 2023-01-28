"Путин думал, что всё закончится финляндизацией Европы. Вместо этого он получил НАТОизацию Финляндии" - Байден

Довольно стандартная речь Байдена по случаю передачи Украине 31 танка M1 Abrams. Приведу лучший фрагмент, чтобы запечатлеть исторический момент:

"Я хочу поблагодарить каждого члена коалиции за продолжение поддержки. Великобритания объявила, что передаёт Украине танки Challenger 2. Франция передаёт БМП AMX-10 в дополнение к танкам Leopard. Германия, как и США, передаёт ракетную батарею Patriot. Нидерланды передают установки Patriot и ракеты к ним. Франция, Канада, Великобритания, Словакия, Норвегия и другие - все они передали критические системы ПВО, чтобы помочь защитить украинское небо и сохранить жизни невинных граждан, которые в буквальном смысле являются целью - целью российской агрессии.

Польша посылает бронемобили, Швеция передаёт БМП, Италия даёт артиллерию, Дания и Эстония посылают гаубицы, Латвия передаёт дополнительные ракеты "Стингер", Литва передаёт зенитные орудия, а Финляндия недавно объявила о самом большом пакете оборонной помощи за всё время.

Путин думал, что всё закончится финляндизацией Европы. Вместо этого он получил НАТОизацию Финляндии".

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/10548

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