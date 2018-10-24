Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:05
Просмотров: 236

Путин готовит страну к большой войне. Минобороны России начало подготовку офицеров военного времени

Путин готовит страну к большой войне. Минобороны России начало подготовку офицеров военного времени

Министерство обороны России объявило набор военнослужащих-контрактников на ускоренные курсы лейтенантов, сообщают российские источники.

Такое бывает обычно перед запланированной мобилизацией: из войск срочно отзываются перспективные сержанты и направляются на ускоренные офицерские курсы. Российская армия раздувается количеством, и офицеров для замещения появившихся должностей младшего уровня не будет хватать.

Так было в 1941 году, когда перед войной командирские должности срочно замещали даже агрономами.

То же происходило и в ходе войны, когда офицеров готовили из сержантов подчас прямо в войсках: каждые три месяца — повышение, если не ранят и не убьют.

Газета «Известия», опубликовавшая эту информацию, пишет, что в первую очередь на новых курсах, набор на которые проводится «в порядке эксперимента», будут готовить пехотных и танковых офицеров. Будто бы на эти специальности случился в российской армии дефицит.

Сообщается, что курсанты лишь месяц посвятят теории. Пять месяцев в обучении займет практика, в полевых условиях. Курсанты будут жить в палаточных городках, изучая соответствующую технику, а также обращая «особое внимание на стрелковую и инженерную подготовку», т.е. окопы рыть, огневые позиции оборудовать, строить укрытия.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Сотрудник петербургского НИИ устроил поножовщину в Антарктиде
Сегодня 08:29    118
Компания российского олигарха не может достроить ТЭС во Вьетнаме из-за санкций
23.10.2018 09:57    134
Тимофій Нагорний мав створити партію в інтересах Росії — СБУ
23.10.2018 06:40    167
Санкции в действии: российский бизнес готовится жить без доллара – иноСМИ
22.10.2018 09:15    238
Эксперт «Вести ФМ» обвинил в трагедии в Керчи игру «Дока 2»
22.10.2018 08:17    201
21 октября 1999 года по приказу Путина был нанесен ракетный удар по рынку в Джохаре
22.10.2018 07:19    228
Кремль грозит ответными мерами на выход США из договора РСМД
22.10.2018 06:39    160
В Харькове установили мемориальную доску погибшему воину
21.10.2018 07:17    119
20 яхт путинских воров миллиардеров превосходят по стоимости военно-морской флот России
20.10.2018 12:00    268
Новосибирская пенсионерка подарила министру верёвку и мыло за прибавку к пенсии
20.10.2018 10:43    211
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 