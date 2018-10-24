Путин готовит страну к большой войне. Минобороны России начало подготовку офицеров военного времени

Министерство обороны России объявило набор военнослужащих-контрактников на ускоренные курсы лейтенантов, сообщают российские источники.

Такое бывает обычно перед запланированной мобилизацией: из войск срочно отзываются перспективные сержанты и направляются на ускоренные офицерские курсы. Российская армия раздувается количеством, и офицеров для замещения появившихся должностей младшего уровня не будет хватать.

Так было в 1941 году, когда перед войной командирские должности срочно замещали даже агрономами.

То же происходило и в ходе войны, когда офицеров готовили из сержантов подчас прямо в войсках: каждые три месяца — повышение, если не ранят и не убьют.

Газета «Известия», опубликовавшая эту информацию, пишет, что в первую очередь на новых курсах, набор на которые проводится «в порядке эксперимента», будут готовить пехотных и танковых офицеров. Будто бы на эти специальности случился в российской армии дефицит.

Сообщается, что курсанты лишь месяц посвятят теории. Пять месяцев в обучении займет практика, в полевых условиях. Курсанты будут жить в палаточных городках, изучая соответствующую технику, а также обращая «особое внимание на стрелковую и инженерную подготовку», т.е. окопы рыть, огневые позиции оборудовать, строить укрытия.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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