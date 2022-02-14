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Путин и Лукашенко провели переговоры по ситуации «вокруг Украины»

Путин и Лукашенко провели переговоры по ситуации «вокруг Украины»

Владимир Путин и Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, скоординировали позиции на фоне угрозы вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко по итогам телефонного разговора 12 февраля.

«Главы государств обсудили вопросы международных отношений, в частности ситуацию вокруг Украины, и график предстоящих встреч и переговоров», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Кремля уточнили: речь шла также об отказе США и НАТО принять российские «гарантии безопасности» (а фактически ультиматум по поводу права России определять будущее соседних государств) для разрядки напряженности в регионе.

«Рассмотрены некоторые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также ситуация вокруг реакции США и НАТО на российские предложения по выработке долгосрочных международно-правовых гарантий безопасности России. Договорились о дальнейших контактах», — говорится в сообщении.

Источник: sprotyv.info

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