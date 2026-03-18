путин на содержании чучхе-друзей

«Величие» и «самодостаточность» военно-промышленного комплекса рф были визитной карточкой путинизма. Однако четыре года полномасштабной агрессии против Украины обнажили реальность: «вторая армия мира» оказалась в критической зависимости от одного из самых изолированных и репрессивных режимов планеты.

Северокорейский фактор стал не просто подспорьем для москвы, а фундаментальным условием продолжения затяжной войны, превратив россию в военно-технического заложника Пхеньяна.

Новейшее расследование «Важных историй», опубликованное 16 марта 2026 года, раскрывает масштабы и цинизм теневых схем поставок. С июня 2023 года четыре российских судна совершили не менее 112 рейсов в КНДР. За этим сухим числом скрывается объем поставок от 8 до 11 миллионов боеприпасов, доставленных для поддержания российского артиллерийского террора. В среднем Пхеньян снабжал москву со скоростью 350 тысяч снарядов в месяц.

Особого внимания заслуживает механика обхода санкций. Поставками занимались компании «МГ-Флот» и «Совфрахт», а конечным пунктом назначения в документах значился южнокорейский порт Пусан. российские пограничники и таможенники фактически участвовали в государственном подлоге, оформляя бумаги на Южную Корею, пока суда разгружались в КНДР.

Это не просто «параллельный импорт», это институциональное сращивание государственных структур рф с методами международной контрабанды.

Общая стоимость переданного вооружения, что включает в себя от комплектов артиллерии до баллистических ракет и РСЗО, составляет от 2 млрд до 10 млрд. Американских долларов.

Формализация поставок осуществлена договором о стратегическом партнерстве 2024 года. Он де-юре закрепил схему: кремль платит за снаряды не только деньгами, но и передачей чувствительных технологий, включая ракетные и, вероятно, ядерные наработки, а также прямой экономической подпиткой режима Ким Чен Ына.

КНДР поставляет москве не только убийственное железо, но и скрепляет союз кровью своих солдат. Участие 10-15 тысяч северокорейских военных в боях в Курской области стало историческим прецедентом. Сегодня в КНДР проходят закрытые мемориальные мероприятия в память о погибших в Украине «добровольцах».

Указанные церемонии представляют из себя молчаливое признание того, что Ким Чен Ын успешно монетизировал жизни своих граждан, отправив их на убой ради поддержания амбиций путина. Для кремля эти чучхе-солдаты не более чем, способ избежать очередной волны внутренней мобилизации, которая может пошатнуть рейтинг власти.

Тем не менее, к началу 2026 года интенсивность поставок оружия резко снизилась: зафиксирован лишь один крупный рейс. Эксперты видят в этом два сценария, оба из которых не сулят кремлю ничего хорошего.

Во-первых, произошло истощение КНДР, ведь даже огромные советские запасы Пхеньяна не бездонны. А конфликтная диктатура Кимов не может разоружить себя полностью перед лицом Южной Кореи. Во-вторых, россия пытается нарастить собственное оружейное производство, но делает это ценой окончательного превращения экономики рф в «военный лагерь», где гражданские отрасли деградируют ради выплавки снарядов.

В конце-концов зависимость от путина от творцов чучхе просто приговор мифу о «великой державе». Страна, претендовавшая на роль глобального полюса, сегодня вынуждена маскировать свои суда под южнокорейские и выцыганивать снаряды у Пхеньяна. Подобный союз превратил россию в токсичного изгоя, чей военный потенциал теперь напрямую зависит от капризов и запасов самого закрытого режима в мире.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/1032

