путин объявит о победе накануне выборов 11 сентября

Как писали СМИ, сегодня путин обсудил с постоянными членами Совбеза рф подготовку к единому дню голосования (назначен на 11 сентября).

Накануне этого "совещания" региональным руководителям, а также в зарубежные посольства рф были направлены циркуляры, в которых излагается алгоритм подготовки к этому дню, включающий в себя, как военно-политические, так и агитационно-организаторские мероприятия.

Благодаря утечке информации от источника в одном из посольств рф, среди прочего, можно сделать следующие выводы:

● О "победном завершении специальной военной операции на Украине" путин намерен объявить за 2-3 недели до единого дня голосования, независимо от положения дел на фронте. Максимум на что он рассчитывает к этому времени - вся Херсонская, вся Харьковская, а также Донецкая и Луганские области. Одесская и Николаевская в его максимальные планы УЖЕ не входят.

● В качестве минимума он допускает потерю правобережной Херсонщины, а также НЕ взятие Славянска и Краматорска.

● В любом случае планируется объявить, что "цели спецоперации достигнуты, бОльшая часть "нацистских" батальонов уничтожена, Украина потеряла свой военно-технический, оборонный и экономический потенциал, а Западу мы показали, что с мнением москвы нужно считаться."

● После этого будет дана команда построить многоэшелонированную оборону по зафиксированным на тот момент рубежам и заявить, что москва остановилась "по доброй воле", но если Украина и НАТО будут пытаться "посягать на исторические земли россии, то мы ни перед чем не остановимся бла-бла-бла..."

Почему для объявления конца спецоперации предварительно выбран конец августа?

- Во-первых, о "победе" россии нужно объявить накануне единого дня голосования - для того, чтобы в победной эйфории народ проголосовал за того, кого надо. Если же в это время будут продолжаться военные действия и массово гибнуть орки, результат будет непредсказуем - даже с учётом того, что в ЦИК нарисуют максимально нужный результат.

В этот же день на оккупированных территориях Запорожской, Харьковской и Херсонской областей (если они ещё будут оккупированы) также планируют создать видимость референдума, но считать голоса никто не собирается - на всех этих территориях "нарисуют" плюс-минус 60% за "воссоединение" с россией. БОльший процент рисовать не станут для правдоподобности.

- Во-вторых, россияне считают, что апогей поставок современного западного оружия Украине (как по отдельным контрактам, так и по лендлизу) придётся на сентябрь-октябрь, а потому после этого времени проводить наступательные действия россия уже будет не в состоянии - если только не применит тактическое ядерное оружие. Поэтому перейдёт к многоэшелонированной обороне на захваченных территориях. Правда, после этого времени москва продолжит в очень ограниченном количестве производить ракетные обстрелы объектов инфраструктуры Украины. Почему в "очень ограниченном" я расскажу в одном из следующих текстов, где проанализирую состояние ВПК рф.

И в заключение. Россия может строить какие угодно планы. Большинство же военных экспертов считают, что максимум, что ещё временно потеряет Украина - это полностью разрушенную россиянами, Луганскую область. За остальные территории можно бороться и отвоёвывать уже в этом году.

Очередь освобождения всего Донбасса и Крыма придёт позже. Когда? Не нужно строить иллюзий - россия ещё долго будет оставаться экономически устойчивой и самодостаточной территорией. Но санкции, международная изоляция и падение уровня жизни населения добьют и её. Империя зла будет разрушена, и катализатором её разрушения станут Украина и Украинцы.

Источник: https://t.me/Sharpreview/15067

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