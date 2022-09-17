Путин переходит из бравады "все идёт по плану" в браваду пустого мямленья обо всем и ни о чем

"Флаг вам в руки", "посмотрим чем это закончится"... Чмоня скоро начнёт пускать сопли и требовать всем показать Кузькину Мать.

Надежда Путина в рамках ШОС была на встречу с Си.

МИД РФ попытался презентовать позицию Китая как "союзническую" и прорывную, хотя на самом деле произошли 3 важных поворотных кейса:

- Си категорически отказался от предоставления России военной, технической и экономической помощи, поскольку она не "является стратегически выгодной для Пекина".

- Си продвинул свои интересы через формулировку "поддерживаем отношения, важные для обеих сторон". Под этим хитрым высказыванием скрывалась покупка Китаем энергоресурсов по пониженным ценам, а со стороны России - продажа энергоресурсов своему главному поставщику практически по себестоимости (Выгода следующая: для Китая - почти бесплатные нефть и газ; для России - "рынок сбыта" нефти и газа как форма показать, что РФ не в изоляции). Вот только незадача - и у Китая, и у Индии кончились хранилища, где энергоресурсы можно хранить, поэтому даже на этом "успешном треке" Путина ждёт провал.

- Кардинально изменилась география азиатского влияния. В рамках ШОС фактически было провозглашено, что Россия становится "сырьевым придатком большой земли", а геополитику Азии будут координировать Китай и Турция. Оба будут пережёвывать зоны влияния России: Турция - начнет с Армении; Китай - с Казахстана.

Ну и к пикантному: Лукашенко не был назван в числе "союзников", от которых можно брать добровольцев для войны с Украиной. Ким был, а Лука - нет. И Лукашенко вообще занимался попрошайничеством - сначала у Си, потом - у Эрдогана, поскольку знает, что Москва платить больше не может, ведь "санкции не работают". Кремль требует обмен "деньги за участие в войне". Дворцу деньги нужны, но их можно найти у соседей, а неучастие в войне - это единственный шанс сторговаться на сохранении власти после поражения Путина в войне: и тогда Лукашенко прибежит на белом коне со своими "Переговорами Первого Дня" с Эрдоганом и Макроном от 24 февраля и сообщит: "Я же обещал не участвовать - теперь помогайте удержать трон".

Джерело: https://t.me/Sharpreview/17024

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