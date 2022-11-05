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путин подписал новые законы о мобилизации, несмотря на заявление о ее завершении

путин подписал новые законы о мобилизации, несмотря на заявление о ее завершении

Через неделю после завершения мобилизации путин подписал законы, которые позволяют мобилизовать людей с судимостями по определенным тяжким преступлениям, а сотрудникам, у которых мобилизовали работодателей, — расторгать трудовые договоры.

Детали. Согласно новому закону, на военную службу могут теперь мобилизовать граждан с неснятой или непогашенной судимостью за определенные преступления. В документе перечислены те уголовные статьи, осужденные по которым точно не могут быть призваны в рамках мобилизации. В частности, это преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризм, государственная измена или шпионаж.

● Кроме того, путин подписал вчера еще один закон, по которому призыв работодателя во время мобилизации может стать основанием для прекращения трудового договора.

● Это может свидетельствовать о том, что мобилизация в россии не закончилась несмотря на многочисленные заявления властей, и даже может возобновиться. Косвенным тому свидетельством является и тот факт, что до сих пор не подписан соответствующий указ, завершающий мобилизацию. Его отсутствие позволяет властям продолжать мобилизационные мероприятия, о чем неоднократно говорили юристы и правозащитники.

● О том, что Минобороны, вероятно, тайно продолжает мобилизацию, писал в своей сводке и Институт изучения войны (ISW).

Контекст. В прошлую пятницу министр обороны сергей шойгу доложил путину о завершении мобилизационных мероприятий в россии, в понедельник о завершении мобилизации объявило Минобороны, а затем это подтвердил и лично путин.

● На этой неделе активно обсуждались планы внести в госдуму законопроект об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации, о чем писала газета «Известия». Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, однако, заявил, что это уже неактуально, поскольку мобилизация официально завершена.

Джерело: https://t.me/agentstvonews/1765

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