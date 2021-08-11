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Путин поручил чиновникам найти дешевые продукты для россиян

Путин поручил чиновникам найти дешевые продукты для россиян

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства дал поручения по стабилизации цен на продовольственные товары, резко взлетевшие в год выборов в Государственную думу.

Кабмину РФ следует принять меры по увеличению ввоза в страну сельскохозяйственной продукции из стран СНГ, говорится в материалах по итогам встречи, опубликованных на сайте Кремля.

Ответственным за дополнительный импорт назначен лично премьер Михаил Мишустин, которому предстоит отчитаться перед президентом 1 сентября и далее докладывать раз в квартал.

Федеральной антимонопольной службе в тот же срок поручено организовать мониторинг формирования цен на продукты, реализуемые через торговые сети.

Губернаторам совместно с правительством следует расширить торговлю продуктами питания за счет ярмарок, рынков и объектов нестационарной и развозной торговли.

Отечественным сельскохозяйственным товаропроизводителям должен быть обеспечен «беспрепятственный доступ» к таким торговым точкам и расширение возможностей сбыта своей продукции, а населению — «максимальная доступность» товаров.

Срок исполнения поручения — 15 августа.

Источник: nigroll.com

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