Путин поручил готовить науку к международной изоляции

Северокорейская идея Чухче о полном самообеспечении продолжает победное шествие по коридорам российской власти.

Вслед за поручением постепенно отказаться от импорта программного обеспечения, заменить отечественными аналогами критическое промышленное оборудование и перевести россиян преимущественно на поездки внутри страны президент РФ Владимир Путин анонсировал волну импортозамещения в науке.

По итогам заседания Госсовета и Совета по науке и образованию Путин поручил разработать программу отечественного производства научных приборов взамен иностранных, на которые сейчас приходится 80% госзакупок для вузов и исследовательских институтов (9,5 млрд рублей из 12 млрд).

«Дорожная карта» научного импортозамещения, согласно поручению Путина, должна быть разработана до 1 июля и предусматривать «производство наиболее востребованных приборов, необходимых расходных материалов и обеспечение сервисного обслуживания производимой продукции».

Кроме того, план должен включать «подготовку высококвалифицированных кадров и обеспечение проведения научных исследований», говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Переживающая бегство ученых со скоростью 70 тысяч человек в год и финансируемая на уровне бедных восточноевропейских стран, российская наука занимает в мировом масштабе даже меньшее место, чем российская экономика.

При доле в мировом ВВП около 3% доля России в мировых изобретениях составляет менее 1% и продолжает снижаться как в абсолютном, так и относительном выражении.

По оценкам ВШЭ, в последние годы российские резиденты регистрировали около 30 тысяч патентов в год — на 3 тысячи меньше, чем в начале 2010х.

По участию в глобальных исследовательских фронтах — то есть кластеров исследований, составляющих «передний край науки», — Россия откатилась на 26-е место в мире и находится ниже Польши и Финляндии, а от лидеров — США и Китая — остается в 10-14 раз. На российские работы пришлось 4,83% из 10393 таких «фронтов».

Источник: nigroll.com

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