Путин потребовал за три года остановить вымирание России

Президент России Владимир Путин поставил задачу в кратчайшие сроки остановить тренд на вымирание населения страны, который ускоряется последние пять лет.

Правительство РФ должно к 2024 году «обеспечить выход на положительную динамику численности населения», говорится в перечне поручений Путина по итогам совещания с членами кабмина 19 июля.

Жесткая демографическая цель должна быть включена в Единый план по достижению национальных целей развития, который министрам поручено согласовать и утвердить до 1 октября. Предыдущая редакция плана была принята в мае 2018 года и содержала погодовой график исполнения майских указов, которые требовали совершить технологический рывок, вдвое сократить бедности и войти в топ-5 крупнейших экономик мира.

Естественную убыль населения, согласно плану, нужно было сократить до 219,1 тысячи человек в 2019 году, 127,4 тысячи — в 2020-м, 91,3 тысячи — в 2021-м, 57,5 тысячи — в 2022-м, 29,9 тысячи — в 2023-м, а к 2024 году выйти хотя и на символический на прирост — в 1 тысячу человек

План провалился в первый же год. Согласно Росстату, в 2019-м естественная убыль составила 317,3 тысячи человек (.xls). При том что смертность сократилась с 1,828 млн до 1,798 млн, темпы падения рождаемости оказались втрое выше (с 1,604 до 1,481 млн).

Источник: nigroll.com

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