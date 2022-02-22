Путин: РФ признала «ЛДНР» в пределах Луганской и Донецкой областей

Владимир Путин заявил, что РФ признала террористов «ЛНР» и «ДНР» в тех границах, которые обозначены в их «конституциях», а именно в пределах Луганской и Донецкой областей Украины.

Об этом он заявил на брифинге в Москве.

«В каких границах мы будем признавать эти республики. Мы признали их «конституции». А в конституциях написано, что границы в пределах Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины», — заявил Путин.

Кроме того, российский президент рассчитывает, что боевики смогут решить все «спорные вопросы» в ходе переговоров с властями Украины.

«К сожалению, сейчас мы понимаем, что это невозможно из-за боевых действий, которые там до сих пор продолжается и имеют тенденцию к обострению», — добавил Путин.

Агентство Телевидения Новости