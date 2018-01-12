Путин: Россия готова передать Украине военную технику из аннексированного Крыма (видео)

На очередной встрече с журналистами президент России Владимир Путин, в свойственной ему манере, заявил, что Украина и Россия - это братские народы. Также он убежден, что пора восстанавливать партнерские отношения двух государств.

Владимир Путин заверил, что Россия готова передать украинской стороне ее боевую технику, оставшуюся в Крыму после аннексии полуострова.

"Украинская сторона неоднократно ставила вопрос о возврате военной техники из Крыма. Мы готовы продолжить этот процесс, готовы передать военные корабли Украине, авиационную технику, бронетехнику", - сказал Путин на встрече с главными редакторами печатных СМИ и информагентств в четверг в Москве.

Он отметил при этом, что украинская военная техника "находится в плачевном состоянии". "Но это уже не наше дело. Она в таком практически и была - за эти годы никем, конечно, не обслуживалась", - заметил он.

По его словам, речь идет о десятках боевых кораблей, десятках самолетов.

"Что касается кораблей, то, думаю, будет лучше, если украинские военнослужащие просто приедут и их заберут. Мы готовы помочь им осуществить транспортировку в Одессу", - сказал Путин.

Он отметил также, что "есть и значительный боезапас". "Но он, по данным наших военных экспертов, транспортировке не подлежит, это опасно, он подлежит утилизации на месте. Мы готовы также пригласить украинских военных, чтобы они смогли участвовать в утилизации боеприпасов", - сказал Путин.

Также Президент РФ выразил свою точку зрения касательно Украины в целом.

«Мы бы хотели, чтобы ситуация была решена, чтобы она разрешилась. Но разрешилась так, чтобы она не вызывала озабоченности ни у кого, кто проживает на этих территориях. Я сейчас не хочу ничего предрешать. Я много раз об этом говорил. Хочу еще раз повторить: Россию вполне бы устроило, если бы были полностью реализованы Минские соглашения — Минские соглашения в полном объеме: не выборочно, как кому-то нравится, а в полном объеме так, чтобы это устроило и тех, кто проживает на Донбассе, со всем, что там прописано, в том числе с законом об особом статусе Донбасса», — сказал президент.

Что касается отношений России с Украиной в целом, Путин назвал абсолютно ненормальной ситуацию, когда вместо конструктивного развития отношений между двумя близкими, братскими, странами и между фактически частями одного и того же народа складывается ситуация, которая наблюдается сегодня. Он рассчитывает, что после решения вопросов о Донбассе, а рано или поздно это произойдет, будут нормализовываться межгосударственные отношения между Россией и Украиной.

В свою очередь, командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что практически вся техника, которая оставалась на территории оккупированного Крыма, была отремонтирована.

По его словам, на период аннексии Крыма из 8 боевых кораблей был не на ходу только большой десантный корабль Константин Ольшанский, потому что тогда была потребность в ремонте главных двигателей. Кроме этого, корвет Луцк был на ремонте, "но был практически отремонтирован".

"Корветы Тернополь, Приднепровье, Хмельницкий на ходу, два тральщика Черкассы и Чернигов на ходу... Подводная лодка на 70% была отремонтирована, была потребность в замене клапанов", – сказал он.

Воронченко уточнил, что в Крыму осталось техники на 2 батальона БМП и 2 батальона БТРов.

"Они практически были готовы, процентов на 15-20 подлежали ремонту", – отметил он.

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