"путин стремился к "финляндизации" Европы. Он получит "НАТОвизацию" Европы - Байден

Президент Джо Байден на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом 29 июня:

"путин стремился к "финляндизации" Европы. Он получит "НАТОвизацию" Европы. И это именно то, чего он не хотел, но именно то, что необходимо сделать, чтобы гарантировать безопасность Европы.

Я считаю, что это необходимо, и я в ожидании того, чтобы это формально произошло"

Источник: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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