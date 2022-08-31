Путин в дебрях альтернатив

Барометр общественных настроений по России показывает, что публика охладела к "спецоперации", и соответственно, к судьбам ее организаторов и участников. Важно выделить два аспекта данной ситуации.

Первый касается дальнейшей логики ведения войны в поле. Кремль может с равной степенью "поддержки" принять решение о сворачивании, замораживании либо радикализации действий против Украины. Наверху убедились, что российские массы готовы ещё какое-то время жить в статусе терпил, ведь осязаемых альтернатив смене режима пока не предвидится. Миллион самых недовольных покинул российские пенаты с февраля 2022 года. По данным ООН, совокупно в миграции скопилось более 12 млн. россиян. Те, кто голосует ногами, строят за железным занавесом "Россию-2". Пока она аморфная, незрелая, непонятная, но это та самая "Антироссия" о которой умалчивают. Резонно предположить: миф об Украине, как некой "Антироссии", как раз запущен с целью отвлечь внимание от забугорной русской протестной Атлантиды.

Туземному населению РФ внедряется тезис о "донастройке" разных сфер общественного бытия к "новой нормальности". Нужно жить под санкциями, безвыездно, а много вариантов выбора товаров в магазине – вредный путь, сродни политическому плюрализму. "Одна страна. Один президент. Одна победа", – если кто ещё не понял. Молчание интерпретируется власть имущими, как знак согласия.Самые распространенные убеждения типичного жителя Замкадья – "оставьте меня в покое", и "Путин работает хорошо, т.к. стреляют и убивают пока не нас".

Поскольку россияне сейчас ни рыба, ни мясо, можно в любой момент заявить о полном и методичном решении всех задач "спецоперации" и переключить их на тему угрозы НАТО на Балтике или японских происков на Курилах, и т.д. Тут пригоден опыт ухода из Афганистана 1988-1989 гг.

Ещё проще пропихнуть "замораживание СВО", ведь нужно как-то обустроиться на оккупированных территориях, а резервов для наступления нет. Для этого полезно повторить крымский шаблон. Оба варианта относительно безболезненны для Кремля. Тем более вывод российских войск как жест доброй воли будет позитивно воспринят в мире.

Наконец, можно и радикализировать вторжение. Принять сторону партии войны и дальше бросаться в омут безумия. С самыми непредсказуемыми последствиями. Хоть сторонники интенсификации агрессии немногочисленны, но они сильнее всех визжат, играя на имперских эмоциях. Они подобны змею искусителю, который после грехопадения спрячется в стороне. Именно от того, куда склонят Путина, будет зависеть исход аппаратной войны.

Второй аспект касается противостояния в высоких кабинетах за политические карьеры верхушки. Фигурально выражаясь, на линии огня оказался министр обороны Шойгу. Если шесть месяцев назад многонационала рассматривали как преемника Путина, то сейчас складывается ощущение, что министра с радостью упаковали бы в пластиковый пакет, как десятки тысяч его могилизированных подчинённых.

Секретом Полишинеля стали сведения британской разведки об опале Шойгу из-за тотального провала в Украине. Он действительно превратился в токсичного персонажа, которого хотят убрать ястребы, мечтающие поставить всю Россию под ружье. Парадоксально, но Шойгу удобен им, чтобы метать в него стрелы, а вот влезть в его шкуру желающих негусто.

В дни 50-летия тульского губернатора Дюмина поползли слухи, что путинского телохранителя готовят сменщиком Шойгу, ведь в 2013-2016 гг. он работал на позиции его зама в Минобороны. Похоже, шансы у него есть, учитывая, как Симоньян, "Хирург" и Расторгуев начали лизать ему пятую точку.

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Одновременно в гонку включился и Золотов, который на встрече "с акцентами" в Кремле начал заливать о "поддержке" росгвардейцев на оккупированных территориях. Путин в раздумьях. Пока своему второму экс-охраннику он хочет дать порулить остатками боевиков "ЛДНР". Так сказать, покажи класс, а там видно будет.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/714

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