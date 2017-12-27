Путин все еще надеется на Трампа, но, судя по всему - напрасно

За прошедшую неделю администрация Трампа успела назвать Россию недружественной страной, наложить санкции на близкого союзника Путина и принять решение о помощи Украине противотанковым вооружением, пишет CNN.

Все эти события, по мнению CNN, указывают на то, что Дональд Трамп уже не может рассчитывать на установление теплых отношений с Россией, к которым американский президент призывал во время предвыборной кампании и в начале своего президентского срока.

Это объясняется тем, что с тех пор в планы Трампа (помимо его воли) вмешалось сразу несколько факторов, в том числе и идущее расследование русского вмешательства в выборы (связь Трампа и его команды в Москвой), а также общее недоверие разведслужб, дипломатов, военных и конгресса США к России и её продолжающиеся кибератаки.

В то же время тем советникам Трампа, которые выступали за сотрудничество с Москвой, изгнали из Белого дома. В итоге ключевые для национальной безопасности США посты заняли люди, отстаивающие более традиционные взгляды на отношения с Россией.

«По прошествии года всё указывает на то, что мы определились с политикой по отношению к России, и эта политика выглядит довольно конфронтационно, — отметил директор Института Кеннана Мэтт Роджански. — Это определённо не та политика, которую можно было бы ожидать от Трампа, когда тот был кандидатом в президенты. Думаю, что даже русские осознали, что сближение между странами уже не обсуждается».

Более того, по мнению эксперта, всё указывает на то, что в 2018 году отношения между Вашингтоном и Москвой будут ещё более напряжёнными.

Ранее госдеп США объявил о своём решении обеспечить Украину «усиленными оборонительными возможностями». В тот же день Пентагон обвинил Россию в «намеренном нарушении» соглашения, достигнутом для предотвращения инцидентов в небе Сирии.

«Россия не занимается настоящим урегулированием ситуации в воздушном пространстве Сирии. Некоторые из этих инцидентов — это не ошибки, — заявила официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

Что касается решения администрации Трампа разрешить продажу оружия Киеву, то в Москве уже объявили, что таким образом США якобы «толкают Украину на новое кровопролитие».

На прошлой неделе администрация Трампа также опубликовала стратегию национальной безопасности, в которой говорится, что Россия стремится ослабить международное влияние Вашингтона и «создать раскол между ним и его союзниками и партнёрами».

Подобная политика, подчёркивает CNN, полностью противоречит ранее сделанным заявлениям Трампа о намерении установить тёплые отношения с Москвой. Тем не менее в отличие от опубликованной версии стратегии национальной безопасности во время своего выступления Трамп опустил те пункты, в которых говорилось о русском вмешательстве в выборы. Вместо этого он предпочёл уделить внимание дружеской телефонной беседе с Путиным.

По мнению директора Центра евразийских, российских и восточноевропейских исследований Анджелы Стент, такое поведение Трампа говорит о «перетягивании каната» внутри администрации.

На протяжении всего года, как отмечает Стент, можно было видеть двойственную политику Трампа, нацеленного на близкие отношения с Путиным, и трио из министра обороны Мэттиса, советника по национальной безопасности Макмастера и госсекретаря Тиллерсона, которые «стремились проводить жёсткую линию».

«Я не знаю, уверен ли президент по-прежнему в том, что с Путиным нужно сотрудничать, — подытожил Роджански. — Однако совершенно очевидно, что для администрации это точно не центральный вопрос внешней политики».

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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