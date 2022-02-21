Путин заявил о признании независимости Л/ДНР

Президент России Владимир Путин заявил о признании «признания независимости» незаконных вооруженных группировок «ЛНР» и «ДНР». Об этом он сообщил во время видеообращения 21 февраля, сообщает Радио Свобода.

«Считаю необходимым принять давно назревшее решение: немедленно признать независимость и суверенитет «Донецкой народной республики» и «Луганской народной республики». Прошу Федеральное собрание поддержать это решение, а затем ратифицировать договоры о дружбе и взаимной помощи с обеими республиками», – заявил он.

Путин добавил, что эти документы будут готовы «в ближайшее время».

В почти часовой речи, предшествовавшей заявлению, Путин в очередной раз заявил о «исторической принадлежности» территории востока Украины к России. В частности, он назвал распад Советского Союза, в результате которого Украина и ряд других государств восстановили свою независимость «распадом исторической России».

Также Путин в очередной раз заявил, что вступление Украины в НАТО будет представлять угрозу для России.

Ранее 21 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «не только Украина, но и весь мир внимательно следят» за действиями России по признанию незаконных вооруженных группировок.

«Все понимают последствия такого шага. Сейчас много эмоций и порывов, но именно сейчас все должны хладнокровно фокусироваться на усилиях деэскалации», – прокомментировал министр.

Агентство Телевидения Новости