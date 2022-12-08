путина могут эвакуировать в Латинскую Америку, – бывший спичрайтер бункерного деда Аббас Галлямов.

Речь идет о разработке кремлем сценария срочной эвакуации президента рф и высшего руководства страны за границу в случае поражения в военной кампании. План называется «Ноев Ковчег».

Основным направлением возможной эвакуации выбраны Аргентина и Венесуэла. План перемещения путина в Венесуэлу курирует глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Джерело: https://t.me/truexanewsua/66055

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