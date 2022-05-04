Путинцы грозят евреям "денацификацией"

После Дня памяти Холокоста и в предверии праздника независимости Израиля Россия не приминула поглумиться над еврейским народом.

Сергей Лавров – один из высших чиновников в путинской иерархии, многолетнее лицо всей российской внешней политики, опытнейший дипломат – сделал заявление, от которого веет пещерным антисемитизмом. В интервью итальянской телекомпании Mediaset, отвечая на вопрос, как можно обвинять Украину в "нацификации", ведь ее президент Владимир Зеленский – еврей, Лавров с ухмылкой заметил, что "у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь". А после добавил: "самые ярые антисемиты, как правило, евреи".

Из уст представителя страны, которая кичится тем, что причастна к победе над бесчеловечным гитлеризмом, слышать подобное просто невыносимо для нормального человека. Лавров изрёк бредовое заявление, которое даже анализировать мерзко.

Премьер Израиля Нафтали Беннет в резкой форме обвинил Лаврова во лжи и заявил о недопустимости использования трагедии Холокоста в политических целях. И это при том, что официальный Иерусалим в течение последних месяцев проводил курс нейтралитета по отношению к российской войне против Украины. Однако теперь этому приходит конец, ведь путинская диктатура вскрыла не только свое зловонное украинофобское нутро, но и закоренелую антисемитскую сущность. Ранее спикеры российского МИД обвиняли украинцев в том, что они сами себя обстреливают, а теперь выясняется, что и евреи сами устроили себе Холокост, унесший как минимум 6 млн. людских жизней.

Глава израильского МИД Яир Лапид назвал сентенции Лаврова "не только непростительными и возмутительными", но и "ужасной исторической ошибкой". "Евреи не убивали себя во время Холокоста. Обвинение самих евреев в антисемитизме – это самый низменный уровень расизма в отношении евреев", – добавил Лапид.

Жуткое оцепенение вызывает тот факт, что российская сторона даже не пытается оправдываться за трансляцию вопиющей лжи, ее и дальше распирает кураж от безумной антисемитской агрессии и ненависти к еврейству.

В российском МИДе продолжили раскручивать антиизраильскую истерию, заявляя, что "евреи были верными пособниками Гитлера, еврей Зеленский в Украине насаждает неонацизм, а Израиль ему в этом помогает". Одно дело, когда дна нет у путинских помойных пропагандистов, но совершенно иное, когда такая же антиисторическая риторика льется из уст высшегруководства России. Теперь для путинцев и евреи нацисты!

К антисемитской травле и остракизму присоединились информационные ресурсы российских спецслужб. Telegram-агентура ГРУ и ФСБ распространяет подрывные слухи о подготовке мер по запрету репатриации в Израиль евреев, проживающих в РФ . Дана отмашка на аресты "нежелательных элементов", которые оказывают помощь новым репатриантам.

Нельзя исключать, что ещё чуть-чуть, и на евреев повесят полный крах планов путинской "спецоперации" и гибель десятков тысяч российских оккупантов в Украине. Дескать, евреи из близкого окружения Путина ему не то насоветовали и неверно освещали ход вторжения на телевидении.

Что дальше? Может, отбитые силовики заставят евреев нашивать жёлтые звезды, или возродят черту оседлости и создадут гетто, а может, и вовсе начнут погромы в духе хрустальной ночи?

На этом фоне израильская газета Haaretz приводит комментарии Американского еврейского комитета, в котором говорится: "Мы неоднократно говорили о необходимости денацификации – в Москве, а не в Киеве". Правительство Беннета склоняется к отправке в Украину оборонительной военной помощи, чтобы помочь остановить путинстскую коричневую чуму.

Ждать нельзя, ведь на первой федеральной кнопке людоед Шахназаров уже кричит: «Противники буквы Z должны понимать, что их не пощадят. Тут уж всё по-серьезному: концлагеря, перевоспитание, стерилизация!». Это не просто оборот речи, а призыв к действию.

Источник: https://t.me/sytosokrata/613

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