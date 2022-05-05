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Путін не попередив уряд росії про своє рішення вторгнутися в Україну, - росСМІ "Проект"

Путін не попередив уряд росії про своє рішення вторгнутися в Україну, - росСМІ Проект

● За інформацією видання, російські чиновники не мали плану на цей випадок.

● «Окрім цього, багатьох вражала сама ідея війни із сусідньою державою. Тоді один із високопоставлених співрозмовників у кабінеті міністрів на питання про те, що він думає про війну, зміг видавити лише: «Піздєц», — йдеться у повідомленні.

● За час війни видання поговорило з десятком чиновників та підрядників кремля — і всі вони повторюють, що не розуміють, якої мети росія досягає в Україні.

● Ми розуміємо: головна мета нафтогазоводіамантової бензоколонки - самознищитись за допомогою українців. Шляхетна місія...

Источник: https://t.me/Sharpreview/13596

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