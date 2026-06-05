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Путін відкинув можливість участі Європи як посередника в мирних переговорах з Україною

Путін відкинув можливість участі Європи як посередника в мирних переговорах з Україною

За словами російського диктатора, Європейський Союз не може претендувати на роль нейтрального посередника, оскільки надає військову та фінансову допомогу Україні. Мовляв, посередник має залишатися нейтральним.

Натомість Путін знову згадав колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, якого давно пов’язують із російськими інтересами, та фактично просуває його як можливого представника ЄС на переговорах. При цьому назвав Шредера «одним із найкращих» німецьких політиків.

Варто згадати, що пару дів назад Шредера бачили в Москві. Ще одне співпадіння в лоббі Путіна. Або, ні.

Джерело: https://t.me/andriyshTime/59571

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